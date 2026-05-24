Pendoneros leoneses en Zamora

Creado: Actualizado:

Pueblos de las provincias de Zamora, León y Palencia y de la zona de Miranda do Douro (Portugal) han desfilado este sábado por las calles del casco antiguo de la capital zamorana para exhibir sus pendones, las enseñas centenarias que llenan de orgullo a los vecinos y que son especialmente queridas en la provincia de León. Habituados a sorprender allá donde son convocados, los pendoneros leoneses enseñan los secretos de un manejo que pasa de generación en generación, y que deja estampas memorables por la destreza con la que sostienen mástiles de hasta 14 metros, mientras el paño ondea a merced del viento.