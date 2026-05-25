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Verdad antigua. Todos queremos más. ¿Qué hace que los grandes corruptos no se detengan ni alcanzando cantidades que no podrían gastar ni en tres vidas que tuvieran?... ¿quién considera suficiente lo que tan fácil les llegó?... Todos queremos más. Y el que más tiene, redobladamente. Dígalo el tango: Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más y más y más y mucho más... el pobre quiere más y el rico mucho más y nadie con su suerte se quiere conformar... el que tiene un peso quiere tener dos, el que tiene cinco quiere tener diez, el que tiene veinte busca los cuarenta y el de los cincuenta quiere tener cien... todos queremos más, todos queremos más.. la vida es interés, el mundo es ambición, pero no hay que olvidar que uno tiene un corazón... todos queremos más, todos queremos más... ¿Corazón?... ¿ética?... ¿compasión?... ¿fraternidad?... ¿riqueza justa y distribuida?... ¿corazón de melón o corazón de piedra?, ¿cuál rueda más?... y «al que de miel se hace, las moscas se lo comen»... ¿por qué llevamos siempre la cartera durmiendo junto al corazón y, ya ahí, quién de los dos atrae a quién?... ¿y a dónde va el corazón de un presidente de Gobierno al dejar de serlo?, ¿sigue desvelado por la nación, patria o estado que dijo amar tanto y servir con lealtad esclava, o ama aún más a la infuencia que ganó, a los contactos que trabó o a a los cobros de viejas deudas?... ¿cuánto corazón va en lo del «administrador que administra y boticario que enjuaga... algo tragan»?... ¿por qué el despacho de gestiones que Zapatero le impidió abrir en Madrid a su hermano al principio acabó montándolo él al final?... ¿le cabrá de atenuante el «¿y quién peca más: el que peca por la paga o el que paga por pecar?»?... ¿es maldición evangélica o denuncia profética aquello de «porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro»?... ¿es eso lo mismo que «donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón»?... ¿cuánto corazón no estará, pues, en Suiza, en Panamá, en las Islas Vírgenes o en Dubai?... y si «sólo la infancia conoce el corazón», ¿qué podrá ver un niño en el corazón de tantísima tropa entocinada de ayer, de hoy... ¡y de mañana!?...