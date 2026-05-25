¿En un año habrá superdomingo electoral?

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Los españoles serán llamados a las urnas justamente dentro de un año, el cuarto domingo de mayo, para elegir a sus alcaldes y a una decena de presidentes autonómicos. La crispación política hace prever una dura precampaña de doce meses, especialmente si se recuerda que tras el resultado de las últimas, las celebradas en mayo de 2023 y en las que el PP se impuso tanto en el cómputo de votos como en número de concejales y fue la fuerza más votada en la mayoría de comunidades, Pedro Sánchez decidió convocar las generales para dos meses después. Lo que parece claro es que los socialistas se niegan a un superdomingo electoral por lo que pueda pasar...