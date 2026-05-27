Pregúntele a él

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No es difícil imaginar cómo se vería hoy el rótulo callejero de la plazoleta, calle o avenida que esta ciudad debió tributarle en su día a Zapatero. Lo que quizá pudo entenderse como ingratitud paisana (en esta Cazurrandia está el único pueblo del mundo que se llama Caín) le ha librado hoy de la ignomia anónima y nocturna: churretones de huevos, calderadas de pintura, pintadas injuriantes, cagamentos por lo alto y todo aquello que camina por la senda romera hacia ese objetivo tan voceado en las estilosas y corteses manifestaciones de las derechas (la cavernícola de «faccetta nera» de la manita con la del polo azul con ribetes nacionales), objetivo que fija el lema «Pedro Sánchez, hijo de puta» como poniéndole el cartelón de «Meta», término de carrera donde plantar al fin el epitafio «Aquí murió el Tío los Nabos».

En el cadalso mediático que le montan muere cada día Zapatero guillotinado por indicios y evidencias. La plaza vocifera, el palco aplaude. Qué más da lo que sentencie el larguísimo juicio que le espera; a él llegará como pollo sin cabeza y socialmente embalsamado en mierda. Quizá es que debió asesorarse antes de creer que todo su monte era orgasmo y preguntarle a Felipe González, por ejemplo, cómo se hacen esas cosas de la expresidencia, su tener nacionalidad dominicana también, su ser consejero o accionista de empresas en las que metió a sus hijos, o sus nueve años en Gas Natural cobrando 126.000 euros al año o ahora en «Boluda», la del naviero valenciano íntimo del Emérito y accionista de la Cope... También pudo Zapatero preguntar a su paisano Martín Villa cómo se hace lo de pasar por 45 empresas en los últimos 40 años ostentando un total de 93 cargos corporativos desde 1990; en la actualidad mantiene los de la multinacional «Técnicas Reunidas» y 115.000 euros anuales (su presidente, José Lladó, también es íntimo del Emérito). Ni Felipe ni Rodolfo dejan pelo en la gatera. Y de Aznar, ¿qué se sabe?... ¿y de tantos otros ministros o altos cargos que eludieron la puerta principal y optaron por la giratoria?... ¿están en el foco?...