Defensa procesal y no tan penal...

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El expresidente Rodríguez Zapatero se apuntó ayer el primer tanto judicial, tras poner su futuro en manos del abogado y catedrático Víctor Moreno Catena, al conseguir un aplazamiento de su comparencia en la Audiencia Nacional. Este letrado, nacido en 1953 en Santa Marta de los Barros (Badajoz), está considerado un experto en Derecho Procesal. En principio, sorprendió que ZP no apostase por un penalista ante las acusaciones que deberá afrontar, pero Moreno Catena ya tuvo otro caso mediático con los EREs andaluces, donde hubo condenas, pero quedaron las cosas a nivel procesal asentadas para que luego el Tribunal Constitucional otorgase los polémicos indultos.