Hunos y hotros

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Dos reacciones: derribar o decepcionarse, abatir la gran estatua de mármol y hacerla añicos a martillazos... o aliviar con decepción el cruel desengaño. Los enemigos de Zapatero nunca pudieron imaginar mejor escenario para sus invectivas. Los amigos del ídolo Papes se aferran a la presunción de inocencia con un boquete en el bote en el que reman desesperados para morir en la orilla. Unos y otros no podían sospechar ni de lejos el abigarrado decorado que aparece en el escenario de esta tragedia tras levantarse el telón y el desvelar. Unos ya lo juzgaron y condenaron sin que el juicio haya siquiera comenzado y su rencor les da el derecho a ser verdugos matarifes del reo. Los otros esperan que lo probatorio se diluya en indicios, que la justicia rebaje sentencia y que la inocencia tenga menos densidad que la mierda para poder flotar sobre ella. Unos brindan. Otros beben hiel. Son los hunos y son los hotros.

Pero ocurre que hay quien es huno y hotro a la vez encandilándose en su día con el Bambi que llegó a La Moncloa sin conocerlo de nada y sin más referencia que su verbo lindo amaneciendo en promesas con una sonrisa Netol que limpia y abrillanta para caerse al final de un burro al que picó el tábano de un juez... y ahora la emprende a palos con el jumento hasta eslomarlo; (y con joyas de la abuela engalana hoy el cadáver de un expresidente que ya ensaya su propio funeral). Tengo un hermano que por no vivir en León desde los 70 ni tomarle el pulso a esta tierra y sus galanes, se alborozó con la ascensión del paisano Zapatero, ilusionante hasta el punto de fijar su voto socialista y alentar a sus hijos a afiliarse. Pero de cerca después en los Madriles y midiéndole su deambular entre la ceca y la Meca, no tardó en llegar a decepciones que hoy relata: «El legado de ZP es su pacto con los terroristas, su ley de Memoria Histórica y su blanqueo del independentismo». Los hunos ovacionan esta reconversión del viejo converso y los hotros maldicen la inquina del devoto huído, confirmando así que el más temible de todos los enemigos no es el viejo adversario, sino el que dejó de ser amigo por algún estafar o adeudar.