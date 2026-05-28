La folclórica Zapatero

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Con las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en una folclórica.

De lo sabido por el sumario, eso quizá sea lo menos importante, pero es lo más chocante. Cuesten lo que cuesten. Dijo la secretaria Gertrudis cuando se abrió la caja que eran una herencia de «doña Sonsoles» (mira, como «doña Carmen»). Y que también recibió regalos de viajes.

Algunos expertos que han hablado examinando las fotos dicen que parecen joyas orientales. Me acuerdo de cuando Marujita Díaz tuvo un juicio y le preguntaron de dónde había sacado unas joyas: «Me las dio un moro».

También me acuerdo de cuando Marujita y Sara Montiel fueron a ‘Salsa rosa’. Estaban peleadas porque Sara no había invitado a Marujita a su boda con Toni Hernández. «Se me pasó», dijo Sara.

Y al ver todo lo que llevaba encima Marujita le preguntó: «¿Te has dejado alguna alhaja en tu casa?».

Doña Sonsoles las dejaba en la caja fuerte. A ver a dónde iba a salir con todo eso.