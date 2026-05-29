Curiosas prioridades de los políticos...

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En las instituciones públicas —de todo tipo y tamaño— son frecuentes las ocurrencias de difícil explicación. Quizá, por ello, en el Senado no sorprendió esta semana la votación de una propuesta de varios aliados del Gobierno que defendían que se dejasen de construir aparcamientos dentro de los núcleos urbanos. Afortunadamente fue rechazada. La mayoría absoluta del PP lo zanjó. El Grupo Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Asociación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por Pitiusas) promovió una idea que sí fue apoyada por el PSOE. De origen, pedían aparcamientos disuasorios. Algo lógico y compartido. Pero también que se limitasen los vehículos privados en las ciudades y que no se hiciesen más aparcamientos dentro.