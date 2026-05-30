La «guerra» del lobo vuelve a Bruselas

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Catorce comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha remitido una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que defienden el «rigor técnico» de su gestión del lobo y denuncian la «actitud arbitraria» del Gobierno central en esta materia. Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León acusan al Ejecutivo de «pretender declarar el estado de conservación de esta especie como desfavorable cuando los datos científicos indican que es favorable».