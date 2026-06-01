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Hace diez años sonaba así esta columna. Historia circular. Se retorna. Poco cambia.

«Melimbes y Melambes se comieron un besugo; Melimbes, la cabeza; y Melambes, el culo»... habló Gran Bretaña, firmó el Brexit en referendum, sembró un pánico que sólo agitará rencores y dio pista de despegue a todo nacionalismo cantonal que late en Europa... ya lo anuncia Le Pen... y el holandés errático, el belga valón, el corso, el vikingo, Otegi, Josiño el del Bloque... ¿y Junqueras?... el doble, él juega en la liga escocesa, su guión, pues Escocia exigirá su referendum y tendrán que dárselo, se desunirá del Reino Unido, solicitará su ingreso como nuevo estado en la Comunidad Europea recibiéndole Bruselas con zapatetas de júbilo y mandará a la Gran Bretaña al mismo sitio que la mandamos todos hoy, aunque con cortesía, «baibai, muñeca», que por nada han de perderse las formas. Junqueras se refocila con la noticia.

Pandora se ha dejado abrir su caja... y las piernas. Ensalada de truenos venimos comiendo desde el Brexit y el lector estará ya fartuco con la monodieta. No insistamos. La caída del imperio romano no hizo tanto ruido. Pero el resumen del lío lo hace el buen John Carlin en la radio: «Ya desde la escuela se insiste a los ingleses en ser un país superior y una cultura adelantada, amos de la ciencia y los descubrimientos modernos, el país que libró a Europa de Hitler... o que fue la primera democracia y cuna parlamentaria del continente, lo que les obliga a dar leciones a todos». ¡Cuna del parlamentarismo!... ¿de qué nos suena?...

John Carlin está aterrado, no se siente inglés, sólo londinense. El inglés profundo, el de campiña nobiliaria, el puritano que blasona o el pueblo revestido de trapo histórico para representar batallitas en las fiestas de su pueblo son la parte emocional y triunfadora de este Brexit, al que se sumó paradójicamente el voto de emigrantes ya instalados que ven delincuentes a los nuevos emigrantes y se apuntan a cerrarles puertas. Esa ha sido la razón de peso en la decisión de pirarse (y el Lexit copió). «Cree el inglés que por estar en Europa (o el leonés en Castilla) se le llena la casa de indeseables».