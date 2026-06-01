Mineros en La Pola de Gordón

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Acabo de leer un magnífico libro, María Sánchez Miñambres. La jaula de cristal, de Marta Prieto Sarro, que tanto sabe y ha escrito con consistencia sobre esta tierra. Se trata de una mujer, María, que perteneció a una familia burguesa de elevado estatus social y económico, con una personalidad de insaciable curiosidad y capacidad de asombro, incardinada su figura en el contexto social, histórico, cultural, económico, político… de la época, sobre todo, claro, de la primera mitad del pasado siglo. Sorprendentemente, el día 30 de agosto de 1936 «María se encontraba detenida en el depósito de presos de León». Multada, fue puesta en libertad. «Pero el mecanismo de la incautación de bienes ya se había puesto en marcha: quedaba claro que el patrimonio de María Sánchez Miñambres era lo suficientemente jugoso como para tratar de hacerse con él». Después del consejo de guerra fue trasladada a la prisión de Villafranca del Bierzo y más tarde al penal de Saturrarán (Guipúzcoa), por el que pasaron no pocas gordonesas. Al cumplir la condena, siguió ocupándose de sus negocios hasta su muerte (1977). Tenía 87 años.

María Sánchez Miñambres, según algunas de las referencias aparecidas en estas páginas, que, evidentemente, no son específicas, sino que aparecen como contexto del relato, conocía y visitaba diversas poblaciones de Gordón. Conducido por ella misma —además de ser la primera concejala de León, también fue la primera en disfrutar del carné de conducir-, viajaba con frecuencia por la provincia en su Ford Sedán, acompañada en muchas ocasiones por Miguel Díez Gutiérrez Canseco, otra figura poliédrica del momento. En la década de los veinte, fue con cierta frecuencia a «Santa Lucía, a comer con Miguel». Supongo que a la afamada, reconocida y recomendada Fonda, Cantina y Casa de comidas de la señora Anita, a pocos metros del inicio de la cuesta de «La Calzada». En aquel espacio se forjaron muchas historias de la localidad minera y de las comarcas próximas.

Aunque también algunos dicen haberla visto en un mitin en La Robla, una de las «acusaciones» que la llevarán a ese proceso que finaliza en cárcel, esta: «Paz Rodríguez Aguirre, de La Pola de Gordón, relata haber visto a María Sánchez en compañía del exdiputado a Cortes Luis López-Dóriga, Vicente Martín Marassa y otros en una casa donde se congregó mucha gente, entre ellos obreros de las cuencas mineras. Después marcharon en coche a otros pueblos de la comarca, uno de ellos Geras, probablemente a hacer propaganda política». La causa incluye el testimonio de María, que no niega estos hechos: «Que en dicho pueblo se dio un mitin de carácter izquierdista y otro de carácter derechista a los cuales asistió como en otras ocasiones ha hecho también…».

Queda el dato, la curiosidad o el hecho histórico, según la interpretación de cada cual. Sí queda, a mi juicio, una evidencia: la comarca gordonesa tiene una rica historia en buena parte desconocida. Ojalá alguien se acerque a ella de forma global o parcializada. La recuperación de la memoria colectiva enriquece a los pueblos.