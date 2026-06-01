La lámpara minera ilumina la moda de León

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No servían solo para iluminarse en las galerías, bajo tierra, en la negrura del carbón, también era un sistema vital de seguridad para registrar quién entraba y salía de la mina. Al finalizar cada turno, el lampista contaba y recontaba las lámparas colgadas en la lampistería, donde los mineros recogían y devolvían su equipo de iluminación y autorrescatadores antes de entrar y salir de la galería. Ese símbolo minero inspira ahora una línea de ropa que lanza el colectivo Sangre Minera con la empresa Adaro Tecnología. El dinero servirá para financiar proyectos de la Mina Escuela de La Robla. Y más allá de una cuestión estética, vive el respeto por la cultura minera.