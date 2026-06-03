Hacia una huelga educativa nacional

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) iniciará en septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027, una campaña de movilizaciones en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado, con una posible huelga de docentes a nivel nacional. «Hacemos un llamamiento al resto de organizaciones sindicales porque este reto nos supera». El sindicato ha adoptado esta decisión tras constatar «el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y comunidades autónomas, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad».