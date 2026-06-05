No habrá nuevo Igea con altavoz...

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El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la investidura, Alfonso Fernández Carriedo, no aludió durante la presentación del acuerdo con Vox a la futura Portavocía del gobierno, pero fuentes de Vox confirman que corresponderá al PP. Aunque no ha trascendido si esta responsabilidad ha sido objeto de petición por parte de Vox y lo previsto era que hubiera continuidad en que la Portavocía correspondiera al PP, no sería la primera vez que el partido minoritario de la coalición se hace cargo de este cometido, ya que Ciudadanos en 2019 sí asumió ese puesto, por medio de Francisco Igea. Una situación que generó incontables conflictos. Ahora, es el consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, hombre de plena confianza de Mañueco, el que ejerce de portavoz.