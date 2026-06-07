Cada vez menos

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Dicen los últimos sondeos del Cis y Funcas que los católicos hoy en España son sólo al 52.8% de la población. Hace quince años se confesaba católico el 70%. Demasiado bajón. Demasiado deprisa. Un síntoma. Y duele aún más a la autoridad eclesiástica el dato real de practicantes, sólo el 18%, lo que sin duda debe notarse en el cepillo y en las tasas. Siendo tan clamoroso el fenómeno, ¿hablamos de «la Iglesia vaciada»? En los vacíos bancos de nuestros templos se sienta el eco de un fervor perdido y olvidado... ¿es que la gente pierde su fe?... sin duda, pero otros la ganan, valga este dato: en Madrid ya hay más iglesias evangélicas que parroquias, venden milagros y curaciones mucho mejor y su bulla mística hace furor... y hasta Dani Alves es predicador.

Cuando León XIV venga a esta que fue «reserva espiritual de Occidente» le aliviará ver la multitud que la fe o la curiosidad arrimará a sus comparecencias públicas, pero no podrá engañarse ni ignorar lo que aquí avanza como avanzó en su Estados Unidos natal hasta los 93 millones, esos evangélicos que crecen y crecen, y de forma explosiva en Hispanoamérica, que tan católica parecía hasta anteayer, son ya 120 millones (sólo en Brasil se abren ¡cinco! nuevas iglesias cada día)... y en Asia pasan de 200 millones, alcanzando África los 100. Algo tiene que ver que Estados Unidos sea la casa madre y fundacional que impulsa su expansión. La ideología imperante de la gran potencia (soñada como destino y modelo por sus numerosos feligreses de variopintas razas) mete el dólar como estampita entre las páginas de su Biblia. ¿Y quién negará que la Central de Inteligencia Americana está encantada con los puentes de propaganda y penetración que les proporciona esta expasión evangélica en tantos países mientras los principales predicadores evangélicos rodean a Trump en el Despacho Oval imponiéndoles las manos y rezando para que un chorrón de energía celestial inspire sus ganas de dar hostias a todiós?... Tiene vista larga León XIV queriendo ver aquí a pobres, inmigrantes y marginados, carne de cañón del evangelismo. Está intentando que no se le fuguen tan deprisa.