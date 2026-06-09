El conflicto se extiende a Hacienda

Creado: Actualizado:

Las huelgas se extienden en todo tipo de sectores de la administración. Ahora, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convocó para ayer un paro, en plena campaña de la Renta, de 24 horas para los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de todos los centros en España, con el objetivo de reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados. El pasado 6 se mayo, el sindicato se manifestó frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y arrancaron unas movilizaciones que desembocaron ayer en una huelga general en todos los centros.