Galicia quiere más tras la planta de coches

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La semana pasada se confirmó que la zona del Ferrol (Galicia) acogerá la planta de vehículos eléctricos chinos que la marca MG habilitará para SAIC Motor. Supondrá una inversión de 200 millones y generará 2.300 empleos directos para ensamblar 120.000 unidades al año. Pero la comunidad vecina no se conforma y ha entrado en la pugna por atraer también la factoría de Indra, para la construcción de blindados, que se ha atascado en Asturias por un conflicto con los solares de Langreo y para la que también se ha intentado posicionar el polígono de Villadangos del Páramo. La iniciativa gallega se plantea para Puentes de García Rodríguez, conocida por su histórica central térmica.