Ese microbio

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Diría que fue la noticia de la jornada, de la semana, del año... del siglo... o aún más, el hecho más impactante desde hace 5.300 años, que es la edad de la momia de Ötzi, el hombre de hielo descubierto por dos alpinistas en un glaciar de los Alpes en 1991 y del que se ha podido saber casi todo: que murió de un flechazo por la espalda, que tenía unos 35 años, ojos marrones, sangre O+, que era calvo, de tez oscura y proveniente de Anatolia, que comió gamuza, ciervo y cereales justo antes de morir, que había sangre de tres personas en sus flechas y cuchillo de pedernal, que usaba prendas de cuero y gorro de piel de oso, que llevaba arco y hacha con mango de tejo... una novela preservada en hielo con todo detalle durante cinco milenios. Pero la noticia es hoy que «Los microbios de Ötzi se despiertan miles de años después de su muerte» y que «el estudio de su microbioma descubre hongos adaptados al frío que se han activado y comprometen el estado de la momia».

Hongos, bacterias, microbios... ¿cómo puede esa vida tan diminuta despertarse tan campante tras tanto tiempo y en esas circunstancias tan extremas?... Creíamos que los organismos más ancianos de este planeta son árboles (4.800 años tiene un alerce de California, 4.200 un ciprés patagónico de Chile), ¿pero cuánto han podido vivir los microrganismos que está reactivando el retroceso de los glaciares?, ¿cuánto viven los hongos de la tundra que se hallan a cientos de metros bajo tierra sin luz ni oxígeno?... ¿cómo no creer que esas diminutas criaturas están más preparadas para la vida que nosotros, la especie lista de todo este teatro biológico, la que se extinguirá seguramente por un virus tras dejar el mundo hecho una mierda?... ¿cabe el mundo en una sola bacteria como cupo el universo en esa lenjetita que un día hizo catapún con un Big Bang desatando el inabarcable cosmos?... El que quiera creer dirá que en esa lenteja cabe Dios, el todo y la nada a la vez. ¿Cómo es esa vida canija?... ¿y cómo entenderla y cuidarla para aplazar nuestra muerte?... ¿por qué entonces es más importante lo qué esté urdiendo Feijóo para tumbar a Sánchez o el forúnculo de Puigdemont?...