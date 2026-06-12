La huella del Papa

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Algunos analistas de este país se han rasgado las vestiduras porque, según ellos, el Papa cometió un intolerable atrevimiento. El de sugerir a los representantes de la soberanía nacional cómo deben hacer las leyes. Es un reproche injusto que, además, no responde a la verdad.

A Robert Prevost no se le cayeron los anillos al formular un expreso reconocimiento del fuero exclusivo que habilita a los poderes civiles para regular la convivencia en función de las mayorías democráticas forjadas por la izquierda, el centro o la derecha del hemiciclo.

Todo lo cual no es óbice para que, quien además y básicamente es un líder religioso, pueda y deba dar lecciones morales. De esa clase de faros vamos muy justos. Sin que el libre albedrío de cualquier persona, incluidas sus señorías, esté por aceptar o rechazar dichas lecciones.

A ver si va a resultar que las apelaciones del Papa de Roma van a ser más antidemocráticas y menos conciliadoras que la osadía de los ministros que califican las preguntas de los periodistas (modelo Trump, hasta ahí hemos llegado). O la propia osadía del todavía presidente Sánchez, cuando cada miércoles obra el milagro de los panes y los peces al convertirse en interpelante después de ser interpelado por el aspirante a la Moncloa, Núñez Feijóo, que pregunta como líder de la oposición en las sesiones de control al Gobierno.

El caso es que esas absurdas y poco fundamentadas críticas han venido sazonadas por los comentarios de algunos diputados y senadores. A balón pasado les ha parecido excesiva la duración del aplauso del lunes pasado al discurso del Papa. «Creo que nos pasamos», oigo decir a uno de ellos. Uno de los que también se rompió las manos aplaudiendo en el templo le ha hecho la soberanía nacional.

Templo de la palabra también. Dicho sea, porque en la ruidosa diversidad de un Parlamento democrático como el nuestro, sería un contrasentido indefendible negar a un jefe de Estado amigo en visita oficial a nuestro país el derecho a expresarse tan libremente como se expresan los representantes de la voluntad popular. Incluidos los declarados enemigos del Reino de España, con voz y voto en las Cortes Generales.

Para los finos analistas y algunos políticos desorientados queda pendiente la tarea de estudiar con detenimiento la radiografía de aquel aplauso de 7 minutos que ha agrandado en España la figura de Prevost, mientras que en el retablo de «maese Pedro», el de la desvergüenza nacional, ya no caben más figuras y está a punto de reventar por exceso de aforo.

Al menos la huella del Papa de Roma nos distrae durante unos días del desbarajuste político y moral que se ha apoderado de la vida pública en nuestro país. Hablo, sobre todo, de los efectos colaterales que ha producido el aplauso interminable que ahora descoloca a los aplaudidores.