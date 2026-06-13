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Los agnósticos, que en el fondo somos unos ateos sin ínfulas ni seguridad en nosotros mismos, hemos asistido al espectáculo del Papa con la ceja un poco levantada, entre asombrados y divertidos. Qué espinoso y fascinante asunto, las religiones. Qué ropajes, qué liturgias, qué magníficas escenografías, qué multitudes entregadas.

Quizá por deformación profesional, mi personaje evangélico favorito es el apóstol Tomás, que siempre andaba con la mosca detrás de la oreja, indeciso, poco entusiasta. Recordemos que a Tomás se le apareció Cristo resucitado y dijo «venga ya». No tuvo más remedio Jesús que dejarse hurgar en la herida abierta del costado para convencerle. En la lotería de los santos patronos, a los periodistas nos tocó Francisco de Sales, no sé por qué razón, cuando debió haber sido este santo Tomás. Y eso vale para todo. Recuerdo que una vez cayó en mis manos un libro de texto de la asignatura de Ateísmo que se impartía en la URSS: ahí había una religión sin dios aunque todavía más implacable.

Hay gente que no cree en la Trinidad pero cree a pies juntillas en Pedro Sánchez e incluso en Mourinho, gente que cree mucho en el Evangelio pero solo en algunos versículos (el de «acogí al forastero» tiende a olvidarse), gente que no cree en el cambio climático pero sí en las gafas amarillas de Marcos Llorente, gente que cree que Bad Bunny es feminista o que los aviones nos fumigan con sustancias químicas, incluso gente que cree que, por alguna misteriosa razón cósmica, su nación es singular, diferente y mejor. Allá cada cual. Yo como mucho creo en la selección española y ni siquiera me extrañaría que la eliminasen en cuartos.