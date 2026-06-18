Sáenz de Miera vuelve a salvarse...

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Fueron muchos años de avisos, quejas y lamentos sin escuchar por la situación de Sáenz de Miera. Cada junio, con la llegada de las fiestas de San Juan y San Pedro se cortaba al tráfico durante semanas una avenida clave para la capital de la provincia. La principal vía de penetración de León —por eso se llama LE-11—, pero también la calle en la que se encuentra el parque de Bomberos y la estación de autobuses. Problemas graves de seguridad y de acceso de los propios autocares, pero también de las personas que acudían a esta estación y a la de trenes. El año pasado, al suprimirse las casetas de las asociaciones de migrantes se palió el conflicto y la avenida mantuvo el tráfico. Este año, con el retorno de las casetas, parece que se recolocarán para volver a salvarla...