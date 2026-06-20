Doble roja en el Mundial para la Cultural...

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Canadá goleó en el Mundial de fútbol por 6-0 a Catar, una selección que terminó el partido con nueve jugadores. El encuentro generó una de las imágenes más duras del torno. La grave lesión de Ismael Koné en el minuto 53, cuando recibió una entrada del exjugador de la Cultural Leonesa, Assim Madibo (jugador del Al Wakrah catarí). El árbitro Garay le mostró amarilla en primera instancia, pero el VAR elevó la sanción a roja directa. En el partido también fue expulsado el culturalista Homam Ahmed en el minuto 30, que protagonizó una jugada clave, con una falta al borde del área que inicialmente era penalti y solo amarilla, pero el VAR decidió sacarla del área y roja.