Difícil distinguir entre política y show

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Tal como están las cosas en casa y en el mundo, cada vez resulta más difícil distinguir la política del show. Claro que en la acción comunicativa cabe la imaginación y la creación de imágenes para enviar mensajes muy eficaces. Conmovedora la salida de los futbolistas iraníes al césped en el Mundial portando mochilas escolares en recuerdo de las niñas arrasadas por un misil estadounidense al principio de la guerra. Un respeto.

Pero esa línea tan delgada entre originalidad y show barato la suelen traspasar casi siempre los mismos. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se colgó de la mano del Papa en el saludo protocolario hablándole en inglés; y su colega de partido en italiano. Y no lo soltaba, ante la visible incomodidad de otros parlamentarios que presenciaban el numerito. «El caso es dar la nota», escribió el ex eurodiputado Ignasi Guardans. Pocos días después, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, flamante candidata a la Comunidad de Madrid, se arrancó con una declaración de gran nivel: «Me presento contra la mierda de gobernantes de Madrid».

Pero el grupo de Carles Puigdemont, a los pocos días, presentó una moción en el Congreso para que se convocaran elecciones generales a sabiendas de que no iba a prosperar, porque solo les faltaría votar con PP y Vox para perder aún más apoyos en su electorado. Que no decaiga el show, aunque nada aporte.

No es extraño que Junts y Podemos destaquen en ofrecer espectáculo disfrazado de política dado que sus máximos dirigentes —Puigdemont y Pablo Iglesias respectivamente— acreditan ser mejores guionistas que políticos. El primero deslumbró con su rocambolesca fuga a Francia en el maletero de un coche tras convocar a su propio Gobierno en otro lugar, dejándolo en la estacada. O con su aparición por unos minutos en Barcelona y fuga posterior, en agosto de 2024, como si fuera el mago David Copperfield, para descrédito de la Policía autonómica. O cuando Pablo Iglesias «tapó» a Pedro Sánchez en febrero de 2016 mientras estaba en una importante audiencia con el Rey, anunciando en rueda de prensa que queria el control del CNI. Un talento de la contraprogramación.

No es que otros partidos no contribuyan al show. Núñez Feijóo sube aún más el tono y llama «cobarde» al Presidente del Gobierno en el Congreso, allí donde el Papa pidió «concordia». Entretanto, encarrilados los juicios de Ábalos, Koldo y Cerdán salió de su escondite la intrépida Leyre Diaz dejando sospechosos entre quienes tuvieron la mala suerte de cruzársela. Su lenguaje soez calificando «el problema bajo que tiene Ábalos», no lo arregla ni su declaración autocrítica: «Soy una bocazas».

Contribuyó a animar las tertulias el ex presidente Zapatero al no aclarar desde el principio el origen de las joyas de su caja fuerte. Si eran regalos de visitantes extranjeros —algo muy común, que parece lo más probable— dígalo ya. Esos regalos podía entregarlos al Patrimonio del Estado en vez de quedárselos, aunque fuera legal hacerlo entonces. Muy feo. Todavía intentó mantener la incógnita, pero el magistrado le negó la prórroga solicitada. Las bases socialistas están descorazonadas por este episodio, tanto como por las aficiones del ex ministro Ábalos, que golpearon a la militancia femenina.

Con este cuadro escénico, solo faltaba la Inteligencia Artificial creando imágenes falsas, como el supuesto abrazo entre el Papa León XIV y Pedro Sánchez. Muy difícil distinguir entre lo que es, y lo que parece. Pidamos verificación de todo para sobrevivir.