Hacer justicia con la historia de Ponderoso

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El 29 de julio de 2025, con casi todo en contra menos los informes veterinarios y la opinión de los expertos, Luna y Ponderoso, los osos que malvivieron 33 años en el Coto Escolar de León, fueron liberados de su cautiverio y trasladados al santuario alemán Gnadenhof für Bären Bad Füssing. Era el comienzo de su nueva vida. Ponderoso ha vivido un año en ese paraíso. No pudo disfrutarlo más tiempo. El Ayuntamiento comunicó su fallecimiento en las redes y se atribuyó su ‘liberación’. En realidad, fue obra del equipo jurídico de Pacma, los técnicos de Faada y, sobre todo, del empeño de Sacrificio Cero León. Por sus nombres, de Natividad Franco, Yolanda Morales, Julia Brünet, Andrea Torres, Virginia Iniesta, Andrea Linde, Javier Luna... por hacer un poco de justicia.