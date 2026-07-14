Las carreteras también descarrilan

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El Ministerio de Transportes está hoy en el epicentro de varias polémicas. Los conflictos por el mal servicio ferroviario no sólo ocurren en León. Hay quejas de incontables lugares. Pero también en materia de carreteras las cosas son llamativas. Ayer, el departamento de Óscar Puente anunció un paquete de obras para mejorar el asfaltado en la provincia de León. La cosa pintaba bien y parecía que alejaba algo los fantasmas que envuelven todo tipo de contratos de este departamento que dirigió el hoy encarcelado José Luis Ábalos. Pero al mirar la letra pequeña la cosa no pasó desapercibida. Se anuncia la licitación de la mejora de un tramo en la N-601, la vieja salida hacia Valladolid, que resulta que ya se hizo hace varias semanas...