Aventuras en el espacio

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La enésima ruptura y reconstrucción de Sumar me ha sorprendido por la dificultad, nada desdeñable, de que se rompa algo que en realidad no existe. Tiene eso mucho mérito. Estas dimisiones suceden casi siempre entre acusaciones de acoso laboral y trato vejatorio, algo muy raro si tenemos en cuenta la sincera preocupación de sus dirigentes por la salud mental. No hay, sin embargo, que alarmarse. Ya estamos asistiendo a nuevos y encomiables esfuerzos por recomponer «el espacio». Quizá recuerden a la última comandante de la nave Enterprise, una tal Yolanda. Prometía mucho, pero debió de meterse a contramano por alguna galaxia equivocada y ahora se limita a dar vueltas alrededor del planeta Sánchez como un satélite soviético olvidado. El espacio es un sitio complicado. Menos mal que todavía vive Pablo Iglesias, portavoz de la gente, entendiendo por gente el 0,1% de la población española. A mí me gusta mucho oírlo por televisión, dictaminando con prosodia y rotundidad cómo deben hacerse las cosas. Es una pena que este hombre tan cultivado, acostumbrado a impartir lecciones, no haya tenido la oportunidad de ocupar un cargo ejecutivo, qué sé yo, una vicepresidencia, un ministerio, algo.

Al final, todos los intentos de unidad de la izquierda más a la izquierda tienen un aire familiar, como de culebrones que ya han echado antes por televisión y sabemos cómo acaban: después de mil giros de guion, en el último capítulo Betty la Fea se quita las gafas y sigue siendo fea. Mientras tanto, debemos estar muy atentos a la gira de duetos de Gabriel Rufián, ese célebre rumbero que ha tirado a la basura los discos de Lluis Llach y ahora solo escucha casetes de Manolo Escobar.