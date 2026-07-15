El aeropuerto no termina de despegar

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El aeropuerto de La Virgen del Camino ya cumplió su primer cuarto de siglo de historia y sigue languideciendo con un gasto de dinero público que no convence a todos. El problema es que quizá sin esa inversión su actividad sería menor. Ayer se dieron a conocer nuevos datos sin grandes novedades. En junio fue usado por 6.887 pasajeros, lo que supone un buen incremento del 20%, probablemente de tipo estacional. En el acumulado del trimestre se llega a 30.253 personas. Y ahí sí hay retroceso del 5,6%. En el contexto de la autonomía, el mejor resultado fue una vez más para Valladolid. Pero en estas estadísticas a largo plazo apenas cambia nada puesto que los datos fluctúan sin que haya un ‘despegue’ real...