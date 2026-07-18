León pionero... en el caso ferroviario

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La situación de la alta velocidad ferroviaria es crítica. Está totalmente en entredicho, especialmente desde la tragedia de Adamuz. El balance de venta de billetes se desploma y las quejas por los retrasos. Se calcula que ya solo dos de cada diez trenes llegan en el horario previsto. Se genera una sensación doble de inseguridad, sobre los problemas que pueden surgir por el millar de incidencias registradas en las vías, pero también por la falta de garantías de que se llegará en tiempo y forma al lugar de destino, algo que desincentiva el uso del ferrocarril. En León los problemas no son nuevos. Las incidencias se repiten desde hace ya años. Y existe una competencia con el billete gratuito buscyl que también anima a cambiar los hábitos.