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La canción de marras la popularizó Andy Montanez con El Gran Combo de Puerto Rico en 1975. «Un verano en Nueva York» era el del sueño americano para los boricuas que salieron en masa en los años 50. Benito Martínez, el famoso Bad Bunny, ha versionado esta canción que sus ancestros expandieron desde la Gran Manzana hasta el Bronx, el East Harlem (El Barrio), Brooklyn y el Lower East Side donde floreció la cultura nuyorriqueña.

«Un verano en Nuevayol» es el eco de la reivindicación de la cultura latina y un corte de mangas al supremacismo blanco de Trump. El Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, vibró en febrero con su espectáculo y el tema se ha convertido en un cántico de masas pegadizo que tiene difícil ser superado por el show del Mundial de Fútbol con Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy y BTS.

Sin duda, la selección española y sus seguidores podrán entonar «Un domingo en Nuevayol». Ganen o pierdan, la gran capital del mundo es el escenario de un día memorable. Más de un mes de partidos, con la emoción en alza a medida que la Roja ha superado eliminatorias, se han disputado en Estados Unidos, México y Canadá salpicados por las fechorías y asesinatos que comete el ICE contra inmigrantes y por la exhibición de poder de Trump al lograr torcer la decisión de la Fifa de sancionar durante un partido al goleador favorito, Folarin Balogun.

El Mundial ha sido una válvula de escape para gran parte de la población en un momento de hartazgo generalizado tanto por la corrupción como por la persecución sin disimulo que algunos paladines de la justicia española realizan al entorno de Pedro Sánchez. Y, así, entre fútbol y la condena al hermano del presidente pasó desapercibida la reforma de la Ley de la Dependencia y Autonomía Personal y la inyección de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 que hará que el Estado financie el 50% de las prestaciones, como ha exigido machaconamente Castilla y León.

Nadie ha celebrado el triunfo, excepto el Cermi y las entidades sociales que saben lo que cuesta y lo que supone dar una vida digna a las personas con discapacidad o grandes necesidades de atención. El silencio ha sido la respuesta a una reforma que solo Vox ha osado votar en contra y que corrige los graves recortes que la tijera de Rajoy metió en la atención a la dependencia. Ahora el expresidente se dedica al ‘fumbol’ arremetiendo contra jugadores franceses por el color de su piel. Eso que llaman racismo y que el campechano de Mariano ha disfrazado de patriotismo de ocasión.

La Roja tiene hoy su domingo en Nueva York o Nuevayol, una ciudad donde, por suerte, se respiran otros aires con el alcalde Zohran Mamdani, que, por cierto, acaba de aprobar una inversión de 22.000 millones de dólares en vivienda, la congelación de alquileres y hasta 23 medidas para hacerla más vivible.

Por lo demás, el perreo de Bad Bunny, incluso bendecido por el Papa, es bastante machista. Y el fútbol...