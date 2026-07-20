Estados Unidos en Oriente Medio

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Crece en círculos políticos y económicos muy influyentes de Washington la idea de que Estados Unidos debe cambiar el enfoque de su política en Oriente Medio. Las lecciones que se van aprendiendo de la guerra abierta con Irán plantean una antigua discusión entre los que respaldan el uso de la fuerza militar como vía fundamental para lograr los objetivos y defender sus intereses en una región clave del mundo por sus hidrocarburos, y los que abogan por ejercer una mayor y menos arriesgada influencia por la vía del desarrollo. Los efectos causados desde el 28 de febrero, tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se cuentan más por la desestabilización de la región y los daños a los mercados energéticos mundiales. Hay una realidad incuestionable por el momento que se ciñe a que el régimen de los ayatolas resiste las andanadas norteamericanas porque lleva años preparándose para afrontar esta guerra y lo hace de una manera asimétrica que le permite responder selectivamente a cada ataque sufrido causando daños en los países de la región con bases norteamericanas como Bahrein, Kuwait, Qatar y Jordania, y otros como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán que también han sufrido daños notables. Y, lo más relevante, mantienen el poder e impiden cualquier opción de levantamiento popular para derrocar al régimen como habían planteado al principio algunos estrategas en Washington y Tel Aviv, tras el ataque que acabó con la cúpula dirigente del régimen, incluido el máximo líder, Ali Jamenei. Se demuestra una vez más que es imprescindible la toma física del objetivo por parte de la infantería para considerar que la victoria es definitiva y cumple con los objetivos que impulsaron el inicio de la guerra.

Aquí hay un elemento imprescindible que perdura en toda estrategia militar: antes de lanzar la ofensiva, hay que saber qué paz se pretende para después.

Los ataques se han intensificado en los últimos días, dejando en papel mojado un inaceptable memorando de Islamabad, favorable a demasiados intereses de los iraníes, pero no basta como disuasión militar que pueda forzar alianzas de seguridad en la región, hace falta utilizar otras herramientas de poder blando como inversión, desarrollo económico y acuerdos con las iniciativas privadas.

Estos círculos abogan por pasar de una política de gestión de crisis a una política de inversión en la estabilidad. Forjar alianzas económicas que refuercen la estabilidad y generen intereses comunes con los países aliados, lo que consolidaría su influencia de forma más sostenible. La Administración Trump parece escuchar el mensaje porque en los presupuestos para 2027 recoge competencias para crear fondos de inversión en otros países y el sector privado defienda intereses estratégicos norteamericanos.