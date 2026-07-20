Historias y secretos del Val, paso a paso

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El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ha puesto en marcha un proyecto turístico bajo el título «Historias y secretos del Val de San Lorenzo», que consiste en una nueva ruta guiada con un recorrido de tres kilómetros y una duración en torno a dos horas y media que recorre por los principales puntos de interés del pueblo. La ruta enlaza los dos grandes referentes culturales del municipio, el Batán Museo, donde comienza la ruta y el Centro de Interpretación Textil La Comunal, donde finaliza el recorrido. La primera visita de inauguración será el sábado 25 de julio a las 9.30 horas, con salida desde el Batán Museo y, en esta ocasión, será totalmente gratuita