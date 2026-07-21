¿La corrupción da votos?

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El PSOE, según el CIS de julio, amplía su ventaja sobre el Partido Popular en 3,7% logrando una intención de voto del 33% y relegando a los conservadores, que pierden dos puntos respecto al barómetro de junio, a una distancia de casi ocho puntos.

La encuesta se realizó pocos días después de conocerse la condena por corrupción del exministro socialista y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos y coincidiendo con la imputación de la directora general de la Guardia Civil.

La deducción parece evidente, cuantos más casos de corruptelas, cohechos, prevaricaciones le caigan al partido y al entorno de Pedro Sánchez, mejor le va en las encuestas. Va a tener razón Patxi López cuando vocifera que millones de españoles ya dicen por la calle: yo, con Begoña, yo, con Begoña.

Claro que sí. En Moncloa deben estar radiantes de felicidad porque si se cumplen las tendencias demoscópicas que pronostica el CIS de Tezanos, en el próximo barómetro, el PSOE seguiría subiendo y, si se produce la condena de Begoña, la mayoría absoluta estaría al alcance de la mano.

Es el consuelo del boomerang. En síntesis, que habiendo calado en el electorado el infundio de la persecución judicial al gobierno progresista en una especie de conjura o complot, de la derecha, todos los casos instruidos por más de una veintena de jueces, los investigados por la guardia civil y con la aportación relevante y verificable de arrepentidos, serían manipulaciones de intencionalidad política carentes de fundamento. El llamado «modelo Tezanos» es un instrumento de brujería demoscópica que convierte lo negativo en positivo. Con todo, no cabe desdeñar el impacto que está consiguiendo generar en la sociedad española la acusación generalizada de la existencia de una justicia que actúa de forma arbitraria para perjudicar al PSOE. Porque no es la corrupción lo que puede dar votos. Es la victimización.

Hacerse la víctima siempre atrae un puñado de buenistas, oportunistas, relativistas etc. Hace mucho que lo descubrieron los nacionalistas y les va de película.