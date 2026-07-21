La cuota leonesa del Mundial no es un meme

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No les falta razón a los que alertan sobre el conflicto que se genera con las bromas y fakes de internet que acaban confundiendo realidad y ficción. Ayer, tras el triunfo en el Mundial cada cual se dedicó a alegar el «ya lo había dicho yo» y a acercar el ascua a su sardina, como dice la sabiduría popular. Fue especialmente llamativa la comparecencia de un leonés, Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Se presentó ante los medios de comunicación con una camiseta de la selección. Hasta en el partido morado interesaba ayer el fútbol. Fernández hizo toda un pirueta política para explicar que el estadounidense Trump tuvo que «rabiar» al entregar el trofeo del Mundial a España, solidaria con Palestina... Y no es meme.