Un triste récord del fuego amenazado

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El máximo de hectáreas arrasadas en España por un incendio, desde que se tienen registros, quedó fijado el año pasado por el fuego de agosto que comenzó en Larouro (Orense). Se extendió hacia Quiroga y también hacia Oencia, ya dentro de la provincia de León. Su balance se fijó en 37.765 hectáreas. Pero ese triste récord se pone en entredicho por otro gigantesco incendio que también amenaza con saltar desde Guadalajara a territorio de Castilla y León, en este caso en Soria. Las estimaciones oficiales lo sitúan ya como el segundo de la historia: supera las 32.000 hectáreas. La Junta reconoció ayer que no puede descartar que el incendio de La Mierla supere la frontera «autonómica» tras registrarse un «salto del fuego en el flanco oeste».