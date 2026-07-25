La turra argentina

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Cuando se anunció el Princesa de Asturias para Messi, un amigo (futbolero) se indignó. «Se lo tenían que haber dado a Marc Márquez». Hay tiempo para eso.

Con el caso del veterano jugador de fútbol argentino Lionel Messi no hay discusión. Aunque parezca que le falta un hervor. El que no faltaba a Di Stefano, Pelé, Cruyff o incluso Maradona, pese a sus pedradas.

Pero la inteligencia de Messi no es vulgar. Cucurella contó que cuando estaba jugando en el Fútbol Club Barcelona había un trato especial que respondía tanto a su nivel como a su influencia dentro del equipo. Destacó la capacidad de anticipación. Un compañero le dijo: «Es que su cerebro va más rápido que el de los demás».

Otra con el premio Princesa de Asturias, Patti Smith, ha pedido perdón a Argentina por sus publicaciones tras la final del Mundial de Fútbol y ha puesto una foto de Messi con el letrero «Más grande que Dios, lo dio todo».

A Rosalía, que también ha pedido perdón, la han llamado «gorda, puta y lesbiana». Se hacen querer los argentinos. No sé si habrán llamado bigotuda a Patti.