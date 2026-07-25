Ahora sí es «emergencia nacional» el fuego

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En el año 2015 se creó un sistema legal, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que establece la posibilidad de decretar una «emergencia nacional» cuando surge una anomalía de graves consecuencias. Lo curioso es que, a pesar de las sucesión de incidentes que ha padecido España en los últimos años, esta opción estaba casi sin estrenar. En el apagón de abril del año pasado sí fue aplicada. Pero nunca más se había usado esta herramienta hasta ayer, cuando se decretó, a petición de Madrid, por la gravedad de los incendios que comparte con Castilla y León. El guion siguió mientras lo previsto. El ministro vallisoletano Óscar Puente aprovechó para atizar al PP... y recibió por respuesta el calificativo «mamarracho». Normal.