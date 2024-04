cartas al director

Creado: Actualizado:

www. diariodeleon.es

c Daví V. Glez escribe sobre las Cortes de 1188: «Hace 836 años se celebraron las Cortes Llionesas en el claustro de la basílica de San Isidoro. En la actualidad estas cortes históricas están consideradas cuna del parlamentarismo por organismos internacionales como la Unesco. Un hecho relevante que hoy en día está ensombrecido por la falta de promoción. Fue la primera vez en la historia que fueron convocados los representantes elegidos por el pueblo, llamados ‘ciues electti’. Es la prueba más antigua de la participación del pueblo en la toma de decisiones junto al rey y los estamentos privilegiados de la época.

En este contexto se promulgaron los Decreta de Llión, la carta magna llionesa, donde se reconocían una serie de libertades y derechos innovadores para la época como la garantía de un juicio justo, la prohibición de la confiscación arbitraria de los bienes personales estableciéndose que la propiedad privada solo podía ser expropiada por razones de interés público, la limitación del poder real estableciendo que el rey no podía actuar de forma arbitraria y caprichosa o la protección de los derechos de las mujeres como el derecho a la herencia o a no ser obligadas a contraer matrimonio contra su voluntad. En el año 2013 la Unesco reconoció los Decreta como Memoria del Mundo. Este reconocimiento no habría sido posible sin la labor de Rogelio Blanco. Pero sin embargo el 18 de abril aún hoy en día no se fija en el calendario como la festividad de Llión, y salvo puntuales eventos conmemorativos no es una efeméride recordada como se merece.

En esta tierra de valores sociales plasmados en la tradición llionesa como es el uso comunal de los recursos o la democracia participativa de los concejos abiertos de nuestras concejos, actuales juntas vecinales, tenemos que soportar la injerencia de quienes pretenden imponernos otra festividad cada 23 de abril pretendiendo darle un toque social como si no tuviéramos suficientes referentes históricos y sociales en nuestra tierrina. Una tierra que se caracterizó por la lucha antifranquista de los maquis desde la Federación León-Galicia, las históricas revueltas mineras y campesinas o las luchas emprendidas por los concejos llioneses contra los intereses caciquiles del poder nobiliario y posteriormente la oligarquía burguesa.

El rechazo a la fiesta del ente autonómico no es suficiente para los partidos sucursalistas que nos (mal)gobiernan y pretenden deslocalizar dicha fiesta autonómica para que ‘vivamos Villalar’. Como si nuestra voluntad para desvincularnos de dicha celebración no fuese lo suficientemente concluyente y por el contrario tuviésemos que celebrar a la fuerza esta festividad como pretenden hacer. Un comportamiento más propio de fascistas como el vallisoletano Onésimo Redondo.

No dejemos en manos de burócratas nuestros anhelos. No esperemos a ver actos oficiales exclusivos de unos cuantos burócratas de la administración autonómica llionesa. ¡Viva el día de Llión!».

¿Cree que la tensión que generan los propios políticos está detrás de la violencia y la radicalización de los extremistas?

SÍ 92%

NO 8%

Considera que el Ayuntamiento aplica de manera suficiente las ordenanzas para controlar los excesos en el Barrio Húmedo?