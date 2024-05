cartas al director

Creado: Actualizado:

www. diariodeleon.es

c Luis Alberto Rodríguez Arroyo titula su carta ‘Puigdemont y el BBVA’: «Carlos Torres —presidente del BBVA— probablemente ya sepa que su OPA hostil sobre el Banco Sabadell no saldrá adelante. Y no lo hará independientemente de cualquier interés económico, estructural o accionarial de ambas entidades. Ni tan siquiera el Gobierno español tendrá algo que decir. La decisión —como otras muchas— la ha tomado Carles Puigdemont desde su refugio francés. Y es sencilla. El Banco Sabadell tiene más de independentista que el BBVA. Lo demás es totalmente irrelevante. La política degrada. Y éste es un ejemplo más. El fugado político catalán decidirá del mismo modo, quién será el próximo president de la Generalitat, cuándo habrá de tomarse otros cuantos días sabáticos y de meditación Pedro Sánchez, en qué año será posible no prorrogar los presupuestos del Estado o qué célebre fallecido ha de ocupar portadas de periódico y cuál no. Si la causa —sea la que sea— es favorable para los intereses secesionistas tendrá vía libre. Si por el contrario no lo es será obstruida de inmediato independientemente del interés general que la misma tenga. Carles quiere gobernar Cataluña y su ‘procés’, pero en realidad gobierna España –a su pesar—. Es lo que tiene la debilidad.

c Horacio Torvisco cree que ‘Los catalanes han votado bien’: «Recién acabadas las elecciones catalanas y ante el ‘aparente caos’ que ofrecen sus resultados, ya han salido conspicuos creadores de opinión diciendo que la repetición de estas elecciones es inevitable, insinuando que los ciudadanos de Cataluña deberían aclarar este ‘aparente caos’ en unas nuevas elecciones. Personalmente pienso que el pueblo catalán ha lanzado un mensaje nítido y potente: tenemos problemas muy serios que nos afectan a todos, pero que fueron sustituidos por otros que motivan solo a algunos: Problemas de infraestructuras, de deterioro muy serio de servicios públicos básicos, de pobreza, de desempleo… problemas que no solo son importantes, es que son urgentes. Y estos problemas, además, quieren que se resuelvan con una visión progresista pensando en la mayoría del pueblo catalán, luego los catalanes han votado bien y de forma inteligente. Si este mensaje no es entendido por algunos políticos y siguen aferrados a sus particulares visiones, igual deben abandonar la política en vez de pedir la repetición de elecciones».

c José Morales Martín se pregunta por la ‘¿Armonización fiscal?’: «Nada más llegar a La Moncloa Pedro Sánchez se marcó el objetivo de incrementar la presión fiscal en España con el fin de equiparar el nivel de ingresos públicos con el promedio de los países europeos, la llamada armonización fiscal, con lo que ha convertido a nuestro país en el que sufre más presión fiscal de toda una Europa, un 2,9 por ciento del PIB. El Ejecutivo de Sánchez ha aplicado 69 incrementos tributarios, creando o modificando algún impuesto a un ritmo de uno al mes. Según el Informe de la Fundación Juan de Mariana, quienes sufren el peso de esa presión fiscal son, sobre todo, los hogares españoles, a través de las cotizaciones sociales y el IRPF, con lo que, añadido al problema de la inflación, las familias han tenido que afrontar un sobresfuerzo fiscal que está mermando sus ingresos y su capacidad de ahorro en favor de un Estado que cada vez adquiere más peso en la economía sin que ello signifique racionalización y eficiencia, ni mejores servicios públicos».

¿Cree acertado que Borrenes actúe por su cuenta para implantar el aparcamiento de pago en Las Médulas?

SÍ 20%

NO 80%

Apoya que León o Ponferrada implanten ya las multas para

los coches antiguos

activando las zonas

de bajas emisiones?