cartas al director

Creado: Actualizado:

www. diariodeleon.es

Las Edades del Hombre

en Villafranca

El pasado domingo día 16 de junio, recién estrenada la última edición Hospitalitas de Las Edades del Hombre en Villafranca, acudí a esta bella localidad berciana para visitar la exposición y lamentablemente tuve que comprobar con decepción que la villa no lucía precisamente sus mejores galas para tan solemne ocasión.

Las obras tan necesarias que Villafranca necesita para rehabilitar su deteriorado casco histórico no han llegado precisamente en el momento más oportuno, y ofrecen al visitante una decepcionante imagen de ciudad en obras, con su emblemática calle del Agua casi intransitable, la iglesia de Santiago con andamios y vallas que deslucen su brillo monumental, y no digamos el aspecto ruinoso de su plaza Mayor frente al mismo edificio del ayuntamiento y teatro.

El contenido de la exposición es de gran calidad pero la ciudad como continente en este momento no está a la altura de la imagen que la «pequeña Compostela» debería ofrecer a sus visitantes para rivalizar dignamente con la sede de Santiago de Compostela. Me temo que por falta de previsión de algunos las obras no han llegado en el momento más oportuno. Sólo nos queda el consuelo «más vale tarde que nunca»

¿Considera que está justificada la oposición vecinal al acogimiento temporal de refugiados en un hotel de Villarrodrigo?

SÍ 70%

NO 30%

Cree que el reinado de Felipe VI está siendo positivo para España?