Los franceses son ‘chics’, los ingleses puntuales y los españoles toreros

Todos los países tenemos clichés. Como he titulado este artículo, estos son los adjetivos que nos acompañan más o menos a los diferentes pobladores de los países de nuestro entorno y como nos consideran a los españoles.

Empezaré por los franceses, tan ‘chics’. Son así desde siempre y llegaron al máximo con su Rey Sol, tan chic él y tan discreto en su vestuario, para lucirse en sus salones versallescos rococós y de paso esnifar el rapé en la tabaquera anatómica, que es ese huequecillo que tenemos en el dorso de la mano y que lo forman los tendones del dedo pulgar, lo que me lleva a pensar en los Estados Sureños de USA que fueron colonizados por franceses y a partir de su llegada a estos Estados, debió de ser cuando se empezó a esnifar rapé, del que mi libro de Anatomía decía que era tabaco, pero que yo al día de hoy, pienso que esto era una explicación censurada de la realidad, porque lo que se esnifa es la cocaína y no el tabaco. Con lo cual se deduce que a partir de finales del XVIII principios del XIX, ya se fabricaba la cocaína y tal vez con la melaza de la hoja de coca se empezó también a fabricar la bebida de ‘La chispa de la vida’, más que nada para que los esclavos negros de las plantaciones de algodón, rindieran más. Esto es una hipótesis como otra cualquiera.Ahora vamos con los ingleses o ciudadanos del Reino Unido, tal puntuales ellos. Hasta morirse, lo hacen puntualmente y cuando se debe uno morir, con todo organizado, como se murió su Reina Isabel II que lo hizo puntualmente, a su debido tiempo y con todo el funeral preparado que una gente tan poco dada a la improvisación tiene que tomar ejemplo de su Reina.De nosotros los ingleses, tienen un concepto malisimo. Ya lo dijo Victoria Bekham, la «Chica Picante» integrante de las Spice Girls, que dijo que los españoles olíamos a ajo.A esta señora yo le recomendaría que para hacer honor a su nombre de Chica Picante, se comiera de vez en cuando unos ajos, unas guindillas y le pusiera pimentón picante a su comida. Entre otras cosas porque tiene una fisonomía de un tipo de personas peculiares como lo es por cierto ella: piel cetrina, pelo oscuro y ojos oscuros. Ella cumple a la perfección todos los rasgos tanto físicos como psíquicos de este tipo de personas que tienen la gran suerte de alimentarse con la energía del Sol y algo de comida, con lo cual, como poseen tantísima energía son muy dinámicas, como es ella que creo no tener que tener que recordarles, lo muchísimo que se movía en el escenario al ritmo de los temas de su conjunto las Spice Girls. Y es que así cualquiera teniendo la energía de su cuerpo gratis. Pero... siempre hay un pero. Lo que sucede es que en el invierno como el Sol luce menos, estas personas son propensas a tener sabañones, porque su organismo tiene que ahorrar la poca energía de los dias grises del invierno, para tenerla para los órganos vitales, con lo cual son muy propensas a tener sabañones, dolencia que puede padecer, si no toma en su comida: ajos, guindillas, pimentón, para que con la capseína que contienen estos vegetales picantes, se produzca una vasodilatación en las partes acras (distales) de su cuerpo y de esta manera evitará los molestos sabañones. Esto es un consejo como otro cualquiera, para esta Chica Picante, morena de ojos pequeños y oscuros y pelo igualmente oscuro y además de lo expuesto, le recomiendo esta dieta picante también porque si no lo hace, pasará a la Historia como la esposa de Beckham y nos olvidaremos de que fue Spice Girl. Y de hacer criticas a nosotros, los españoles...