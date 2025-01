Física, esa ciencia olvidada por la medicina

Creado: Actualizado:

A día de hoy, todas las personas mayores de edad, sabemos que nuestro planeta Tierra y el Universo que nos rodea, están regidos por leyes de la Naturaleza de carácter físico y químico. Sin embargo, algo tan evidente, parece que se les olvida a los investigadores y profesionales de la Medicina, que parece que apartan a un lado la Física que forma parte de nuestra vida. Es como si esta Ciencia, no existiera.Que yo sepa, los conocimientos de Física, en Medicina se emplean, más que nada para aplicarlos en tratamientos, como puede ser la Radioterapia, la Radiofrecuencia... y también se recurre a la Física para procesos de diagnóstico como los rayos X, los scanners, las tomografias.... Sin embargo, tengo la sensación de que los profesionales e investigadores de Medicina, prestan escasa o nula atención a los fenómenos fisicos que conviven con nosotros a diario y que no hay que ser muy listo para, al menos intuir que pueden afectarnos tanto para bien como para mal, en nuestra existencia, teniendo en cuenta que el ser humano, no deja de ser en su estructura corpórea, un animal al que le llegó la «chispa de algo de inteligencia que por desgracia, nos hace saber que todos un día vamos a morir. Algo que los animales ignoran.

Contemplar una posible etiología en que los fenómenos fisicos, sean determinantes en la clínica de muchas dolencias de las personas que poblamos nuestro mundo hoy día, parece que ni se considera. Están absortos buscando «bichos», estudiando genes y echándole la culpa a la nicotina del tabaco que no ven algo tan evidente como que la electricidad, existe o los fotones de la luz. Como botón de muestra, me referiré a diversas enfermedades que nos afectan masivamente a los pobladores del mundo de hoy, como pueden ser especialmente las referidas al Sistema Nervioso, tanto Central como Periférico. Nuestro mundo actual está rodeado de plásticos, de energias diversas, de diferentes tipos de ondas hertzianas... que quiérase que no, nos pueden afectar a nuestro cuerpo animal. No hace tantos años, cuando los plásticos no habían invadido nuestra existencia, ni existía internet, ni los teléfonos móviles que hoy dominan nuestras vidas, las personas enfermaban por procesos infecciosos porque es cierto también que se adolecia de la higiene que disfrutamos hoy dia. También en siglos anteriores, no sólo la falta de higiene, la hambruna que padecieron muchos los hacía enfermar.Tal vez, no quieran enterarse nuestros médicos que el mundo ha cambiado, en unas circunstancias para bien y en otras para mal. Les ha dado, por buscar genes defectuosos con lupa y no ven lo que tienen alrededor que no hace falta emplear ningún instrumento de laboratorio para apreciarlo. Está ahí a la vista de todo el mundo. Lo que nos rodea es hostil y también al mismo tiempo necesario.Es imprescindible que nuestros médicos se den cuenta de este nuevo mundo que nos rodea, tomen conciencia de que los procesos fisicos nos invaden y abandonen algo el laboratorio, abran los ojos y simplemente observen en su casa, en la calle, en el bar, donde estén, como nos pueden influir todas estas energías, plásticos, ondas, fotones lumínicos que conviven con nuestro cuerpo animal. Que saquen conclusiones que segura serán muy provechosas para tratar las enfermedades de la civilización actual.