Una imagen deplorable que no se remedia

Creado: Actualizado:

No son ya sólo las quejas de los vecinos del casco histórico de León, sino la imagen general que ofrece la zona más turística de León de forma ya cotidiana. La falta de concienciación de no pocos ciudadanos y otros tantos establecimientos hace del recorrido por las calles más céntricas y antiguas sea un muestrario de basuras y desconchones. Que no encuentra solución ni en los sistemas de recogida que se han puesto en marcha ni en la vigilancia y sanciones que deberían aplicarse para acabar con una dejadez que resulta repugnante. La asociación León Típico se reúne este miércoles con el concejal delegado del servicio de Limpieza para proponer alternativas. Si el ocio y la explotación turística implican suciedad e insalubridad es el Ayuntamiento el que debe adoptar medidas urgentes para revertir la situación. Mientras, insisten los vecinos (y puede comprobar cualquier viandante), el casco antiguo ofrece demasiado a menudo una imagen de estercolero muy alejada de lo que buscan los turistas. Y a lo que los vecinos tienen derecho.