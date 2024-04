El conflicto de Pinos sigue enquistado

Creado: Actualizado:

No se ve la luz al final del túnel en el que lleva años enquistado el conflicto de los pastos en el puerto de Pinos. Las juntas vecinales de San Emiliano han reclamado la ejecución de la sentencia del juzgado ovetense que expresa claramente que Mieres vulnera la normativa de régimen local, en concreto, los preceptos que fijan su ámbito territorial y sus competencias. De no haber pronunciamiento a su favor, en poco más de un mes unas 1.400 reses asturianas estarán pastando de nuevo en territorio leonés, lo que vulnera expresamente el fallo judicial. Los ganaderos del Principado no sólo arguyen 500.000 euros de pérdidas. También pretenden que se ignore la consideración de las juntas vecinales como administraciones públicas para exigirles una caución, algo completamente fuera de lugar. Mientras tanto, nada se sabe de la mesa de trabajo pendiente desde 2018 por mandato de las Cortes. Tómense su tiempo.