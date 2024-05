Festividad rural en la encrucijada

Creado: Actualizado:

El campo celebró la festividad de su patrón, el popular San Isidro, cumpliendo rigurosamente con incontables tradiciones por todo lo ancho y largo del territorio provincial. Aunque en ocasiones puede generarse la sensación de que el agro no cambia, lo ocurrido en los últimos meses pone en claro que el campo está muy vivo y pendiente de unas reivindicaciones que le sitúan en una encrucijada que derivará en un antes y un después de este 2024. Agricultura y ganadería se han modernizado y han recibido un claro relevo generacional en los últimos años, con unas inversiones que le garantizan una viabilidad que quizá no era ni sospechada no hace tanto tiempo. Pero ahora los problemas se centran en los despachos. En una decisiones políticas que no siempre se ajustan a las necesidades. Y que provocan una indefensión en Europa frente a la competencia exterior que debe tenerse muy en cuenta.