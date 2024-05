Armas frente a la pornografía infantil

Creado: Actualizado:

El repunte de los casos de pornografía infantil en general, y de las fórmulas de delincuencia y extorsión a través de las redes sociales en particular, es alarmante sobre todo desde la pandemia. León no escapa a esta escabrosa tendencia generalizada (ha triplicado los casos detectados desde 2019), contra la que las fuerzas de seguridad amplían constantemente efectivos y tecnologías. Que siguen mostrándonse insuficientes, porque la ciberdelincuencia tiene en los menores (y en las personas con discapacidad) un preocupante objetivo, difícil de controlar. Robo de datos, sextorsión, childgrooming, ciberbullying, sexting,... Las fórmulas para conseguir información, fotos o citas con los menores no dejan de multiplicarse. Los agentes de los distintos cuerpos que desde León luchan contra esta lacra insisten en la concienciación: hay que mentalizar a los niños del peligro de las nuevas tecnologías, pero también educar a los padres de forma que sepan controlarlas. Y no dejar que los menores utilicen los dispositivos aislados. Las zonas comunes de la casa son el espacio más seguro.