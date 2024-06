El PP sigue en ascenso mientras al PSOE le castigan duro los suyos

Creado: Actualizado:

Las elecciones europeas han consolidado la tendencia alcista que el Partido Popular de León ha registrado en las últimas convocatorias electorales, frente a la debacle de un PSOE en caída libre. Los más de 15.000 votos ganados por los populares respecto a los últimos comicios europeos contrastan con los 34.400 electorales que los socialistas no han sabido retener, en un escenario nacional en el que el PP ha ganado distancia pero no con la misma fortaleza que los resultados provinciales. Al PSOE de León no le sirve de nada aferrarse a la ceguera de la huida hacia delante, intentando maquillar la derrota comparando los votos en estas europeas con los comicios del 23-J para que la brecha no parezca tan profunda. Es hora de hacer autocrítica y de asumir responsabilidades de cara a una militancia impactada y a un electorado que ha escenificado su descontento quedándose en casa. Un castigo en toda regla al que no se le puede dar la espalda.

La lectura en clave nacional tampoco deja margen para el optimismo para los socialistas. Los populares ganan con solvencia y siguen ampliando distancias con el PSOE de Pedro Sánchez, que apenas consigue contener la sangría y pierde crédito en Europa. Vox sigue manteniendo el tercer puesto e irrumpe con tres eurodiputados y casi 800.000 votos el partido de Alvise, que es el que ha dado la gran sorpresa en estos comicios, en los que Sumar y Podemos siguen dándose codazos.

En Europa, el auge histórico de la ultraderecha ha desencadenado un terremoto en territorios clave como Francia, donde Macron ha disuelto la Asamblea para convocar elecciones, y Alemania donde la extrema derecha se ha convertido en segunda fuerza nacional. Toda una sacudida en el escenario político que, según los resultados provisionales, no cuajará porque los números salvan a la gran coalición de populares, socialistas y liberales, que retendrán el control de la Comisión y la Eurocámara. Pese a todo, el dato es tozudo y lo cierto es que la ultraderecha avanza al menos en cinco de los países fundadores de la UE: Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos.