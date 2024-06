Hacerse oír con pancartas

Creado: Actualizado:

Atender las necesidades de los ciudadanos forma parte de las labores —debería de hecho ser la tarea fundamental— de la esfera política. Aún más si nos referimos a zonas deprimidas, con escaso impacto mediático y cuyos vecinos se puedan sentir ignorados reiteradamente por las distintas administraciones. Este puede ser el caso de los usuarios de la carretera del Morredero, entre Salas de los Barrios y San Cristóbal de Valdueza, donde el rosario de baches parece haber saturado la paciencia de los usuarios habituales, que se plantean movilizarse para llamar la atención de los responsables del servicio de infraestructuras de la Diputación, institución competente en este caso. Por supuesto no es el único y tampoco se puede estar simultáneamente en todas partes, pero si hay vecinos que no ven más salida que protestar en la calle para hacerse oír, es evidente que hace tiempo que no se escuchan sus demandas.