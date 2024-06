‘Póntelo, pónselo’, vuelve el drama de las ETS

Creado: Actualizado:

Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y las Infecciones de Transmisión Sexual se están propagando entre los más jóvenes a un ritmo vertiginoso, tanto que el nivel de contagios es ya un problema de salud pública. Los especialistas echan de menos campañas formativas e informativas, como aquella que pegó en 1990 con el Póntelo, pónselo para promover el uso del preservativo durante las relaciones sexuales. Fue una generación que ya pasó. Las de ahora, que se suponen las mejor documentadas de la historia, están perdidas. Los contagios no cesan porque, lo dicen ellos mismos a sus médicos, les cuesta utilizar condones. Sobre todo después de usar la pornografía como si se tratara de un tutorial. Algo está fallando. No debería ocurrir que la mayor parte de los nuevos enfermos por infecciones sexuales tengan entre 20 y 26 años. Inconcebible. Padres, escuelas, administraciones... el condón salva vidas, aquí y en África. No habría que gritarlo.