Los caprichos de Diez siempre salen caros

El equipo de José Antonio Diez reconstruye la historia y repliega cable con su plan para mantener la privatización del aparcamiento de San Marcelo. Ocurre dos años después de que venciera la concesión. Ahora no queda más remedio que la ciudad vuelva a cargar económicamente con una de sus ocurrencias. Porque al no plantearse asumir la titularidad, pese a los recuerdos que medios y políticos han repetido hasta la náusea, ahora no le va a quedar más remedio que canalizar la gestión de las instalaciones por medio de la sociedad mixta que ya lleva la ORA por oposición de su oposición. Al final se han perdido dos años por alguien que cree que gobierna en mayoría y no sabe administrar en los temas importantes de calado alcanzar los consensos que se le presuponen. Dos años y 792.530 euros de ingresos es lo que costará a la ciudad su yoísmo. El plan ya se apuntó en el mandato pasado, pero el alcalde se enrocó en su privatización asociada a una reforma de 2,7 millones de euros en la plaza. La oposición se unió entonces para exigirle que se estudiara la municipalización y la opción de la empresa mixta, pero prefirió dejar que pasaran las elecciones por si con el nuevo reparto de concejales no necesitaba apoyos. A la larga, se encontró con la misma situación y la negativa, tanto de PP como de UPL, a sostener su capricho. ¿Hasta cuándo?

