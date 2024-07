Ayuntamientos que no cumplen las normas

Creado: Actualizado:

El Procurador del Común alerta de que crece la lista de ayuntamientos y juntas vecinales que ignoran sus resoluciones. Entre las nuevas entidades locales ‘no colaboradoras’, como las clasifica la institución, no sólo hay pequeños municipios de quienes se puede presumir poca capacidad de respuesta. También figuran ayuntamientos como San Andrés del Rabanedo o Villablino, sobradamente surtidos de personal para atender unos requerimientos que, no hay que olvidarlo, abordan entre otros asuntos denuncias ciudadanas que no han sido atendidas previamente por sus consistorios. Detrás de la falta de respeto a otras instituciones, completamente censurable, está también en muchos casos el ninguneo al vecino que se tiene que quedar mirando como se ríen de él.